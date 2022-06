Üürimaja ehitab AS Eviko. Ehitusfirma ehitusjuht Andres Nurk ütles, et tegu oli sümboolse nurgakivi panekuga.

«Me olime valmis seda ka varem tegema, aga peeti paremaks seda praeguses ehitusjärgus teha. Eelnevalt oli üleval ka covidi-probleem ja me ei hakanud üleliigset riski siin kohapeal võtma ja otsustasime edasi lükata – ootame suve ja ilusamat ilma,» rääkis ta. «Praeguseks oleme jõudnud sarikateni välja, puudu on sise- ja välisviimistlus. Sarikapeo kuupäev on kokkuleppe küsimus vallaga.»