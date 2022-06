Stipendiumisaaja paistab silma nii õpingutes kui spordis

Rääk on kaks õppeaastat õppinud väga headele tulemustele ning järgmine õppeaasta on ta ka kuldmedali kandidaat. Ta on edukalt esindanud Valga gümnaasiumi nii spordivõistlustel kui esinenud kooliüritustel nii klaveripaladega kui ka moderaatorina.

Särtsakale ja silmapaistvale õppurile on kaasõpilased ja kool omistanud koolisisese tunnustuse – aasta spordientusiast 2021.

Sportimise kõrval jätkab Carmen Rääk usinasti õppetööd ja Tartu Ülikooli pürgimist, eesmärgiga teha karjääri TÜ spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus. Sihikindel Carmen Rääk on võtnud eesmärgiks jõuda Euroopa- ja maailmameistrivõistlustele.

MTÜ Valga gümnaasiumi vilistlaskogu loodi Valga gümnaasiumi vilistlaskogu tegevuse taaselustamiseks 2017. aasta suvel. Mittetulundusühing on loodud vilistlaste koondamiseks, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmiseks ning propageerimiseks. 2018. aastal otsustati hakata välja andma stipendiumi «Hooandja».