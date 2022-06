Ilmateenistuse prognoos lubab sajust jaanilaupäeva

23. juunil on Skandinaavia lõunaosast Läänemerele saabumas uus niiske ja sooja õhumassiga madalrõhuala. Pöörise liikumiskiirusest sõltub, millal ja kus jaaniõhtul sajab – ühe mudelarvutuse järgi on kuivem Ida-Eestis, teise järgi Lääne-Eestis, kuid iga arvutusega see prognoos muutub, märgib ilmateenistus.

Reedeste arvutuste järgi sajab öösel kohati Lääne-Eestis, päeval mitmel pool hoovihma ja võimalik on ka äike. Tuul pöördub kagusse. Õhutemperatuur on öösel 10-15, kohati sisemaal langeb 8 kraadini, päeval on sooja 18-24 kraadi.

24. juunil on Eesti esialgsetel andmetel madalrõhuala lääneservas ja mitmel pool sajab hoovihma, ühtlasi on äikeseoht. Öösel on sooja 10-16, päeval 17-22 kraadi.