Ivari Padar: Eesti inimesi ähvardab tõsine toimetulekukriis

Viimatine arutelu sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsioonis koalitsiooniläbirääkimiste edenemise üle läks kohati päris kirglikuks. Tõdesime, et sotsiaaldemokraadid on seni tegutsenud valitsuse kokkupanemisel osapooli ühendavalt, et Eesti saaks praeguses julgeolekukriisis kiiresti uue toimiva valitsuse.Pettumus oli aga kuulda, et inimeste toimetuleku tagamise osas pole erakondade vahel veel üksmeelt paistmas. Riigikogus on sotsiaaldemokraadid juba varem teinud ettepaneku muuta kogu alampalk tulumaksuvabaks. Võimukõnelustel seisame me selle eest, et maksuvaba miinimum tõuseks 800 euroni, mis võimaldaks hinnatõusudega paremini toime tulla. Ühtlasi peame õigeks, et alampalk kerkiks tänaselt 654 eurolt 800 euroni.