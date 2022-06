KIRI: Võrumaal on ettevõtlusele hea pinnas

Meie organisatsioon pakub mitmesugust abi, mis aitab tööd leida või ametikohal püsida. Pakume oma klientidele tuge ka ettevõtlusega alustamisel. Alustava ettevõtja toetust on aastate jooksul Võrumaal kasutanud üle kahesaja inimese. Nende hulgas ülekaalus naised vanuses 25–34, kellel on enamasti kõrgharidus ning emakeeleks eesti keel.

Toetust on saadud eri valdkondades tegutsemiseks: teenindus, ehitus, kunst ja meelelahutus, majutus-toitlustus, põllumajandus, metsandus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, töötlev tööstus. Töökohti luuakse iga projektiga keskmisel kaks. Seega on tegemist mikroettevõtjatega, kes peamiselt hakkavad teenuseid ja tooteid pakkuma eelkõige koos enda pereliikmetega. 6000 euro suurune toetus oma ettevõtluse alustamiseks on olnud paljudele heaks abiks. Äriplaanide nõustamisel on suur roll ka Võrumaa arenduskeskuse ettevõtlusnõustajatel. Nõustamine on tulevastele ettevõtjatele tasuta.