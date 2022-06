Nooremad õpilased narrivad, vanemad aga tõrjuvad

Vahepeal on omajagu aega möödunud, leiutatud on hulk viise, kuidas koolivägivallaga võidelda. Kas käes on parem ja turvalisem aeg? Tundub, et lootust on, kui põhjalikult läheneda. Vähemalt lubab seda uskuda olukord enam kui 700 õpilasega Valga põhikoolis, mis statistika põhjal läheb aina paremaks.