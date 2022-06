Esimene Valgamaa ettevõte sai kõrgeima rahvusvahelise kvaliteedistandardi

Tegemist on märgilise saavutusega Eesti väiketootjate hulgas, mis annab suure konkurentsieelise globaalsetel eksporditurgudel.

2014. aastal tegevust alustanud Chaga OÜ on keskendunud kodumaise tooraine väärindamisele lõppbränditud toodetes, millest tuntuimad on Chaga Health eliksiirid.

„BRC on kõige põhjalikum, nõudlikum ja väärtuslikum kvaliteedi- ning toiduohutuse standard maailmas, mis avab uued võimalused ekspordiks ja ettevõtte laienemiseks,“ sõnas Chaga OÜ tegevjuht Siim Kabrits. „Valisime raskeima väljakutse BRC standardi taotlemisel, et omada konkurentsieelist ja olla eelistatud koostööpartner nii globaalsetel eksporditurgudel kui Eesti jaekaubanduses. Kvaliteetsed ja ohutud tooted on alati olnud meie prioriteet, kuid BRC standardi omandamisega algab uus etapp ettevõtte arengus, mis võimaldab veelgi jõulisemalt laiendada senist ekspordiportfelli,“ lisas ta.

Ettevõtte investeering BRC sertifitseerimiseks oli hinnanguliselt 100 000 eurot. Sertifitseerimisele eelnenud auditis saavutas Chaga OÜ kõrgeima võimaliku tulemuse, mis on tunnistus maailmatasemel kvaliteedist ja ohutusest. Tegevjuhi kinnitusel on esialgne investeering perspektiivis väga tasuv, kuna võimaldab eksportturgudel kasvatada müüki mitmekümnekordselt. „Oleme keskendunud roheinnovatsioonile ja esimesena Eestis alustanud jätkusuutlikku looduse väärindamist, milleks on näiteks metsade maha võtmisele alternatiivi loomine chaga kasvatuste rajamise teel.“