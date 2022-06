Kuidas minna edasi põhikooliga, mille õpilaste hulk pidevalt väheneb ning kuhu kvalifitseerituid õpetajaid raske leida? Just selle küsimusega on silmitsi Võru vallas tegutsev Orava kool, kus tulevikuplaanideks välja pakutud mitmesuguseid variante. Koolipidaja ehk Võru vallavalitsus nende täideviimisega praegu ei kiirusta.

«Murekoht on kvalifitseeritud õpetajate ja tugipersonali leidmine, samuti teeb muret laste arv. Kui aastal 2016 oli neid 58, siis praegu on 32 – see arv on olnud stabiilses languses,» selgitas abivallavanem Piret Otsatalu kooli olukorda Lõuna-Eesti Postimehele mai algul.