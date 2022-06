GALERII ⟩ Kuperjanovi pataljon sai uue ülema

„Kuperjanovi jalaväepataljonis on lähiaastatel oodata täiendusi relvastuses ja tehnikas. Pean oluliseks, et üksustel jätkuks mõtestatud väljaõpe ning üleminek uusi võimeid kandvatele vahenditele oleks võimalikult sujuv,” ütles juhtimise üle võtnud kolonelleitnant Kessel.

Kolonelleitnant Kessel on kaitseväes teeninud 1999. aastast. Ta on teenistuses olnud erinevatel ametikohtadel endises Pärnu Üksik-jalaväepataljonis, Scoutspataljonis, Kaitseväe Akadeemias, 1. jalaväebrigaadis ning kaitseväe peastaabis. Enne Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema ametikohale asumist teenis kolonelleitnant Jaan Kessel 2. jalaväebrigaadi staabi operatiiv- ja väljaõppe jaoskonna ülemana.

Ta on lõpetanud Kaitseväe Akadeemias jalaväe eriala tankitõrje õppesuuna ja keskastme juhtimiskursuse ning Balti kaitsekolledžis kõrgema staabiohvitseride kursuse. Kolonelleitnant Kessel on osalenud välisoperatsioonil Afganistanis ning teda on autasustatud kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medaliga.