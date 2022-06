Koroonaviirus nõudis taas inimelusid

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 6604 testist positiivseks 822. «Üle 60-aastaste hulgas püsib positiivsete testide osakaal võrreldes eelmise nädalaga stabiilne,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi alla ühe (0,98). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase madal.