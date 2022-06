Politsei palub peosaginas sõpradel silma peal hoida

Eri aegadel on väljasolevate patrullide arv erinev. Sama kehtib ka abipolitseinike kohta, kellest on meil oma töös alati palju abi.

Eks ikka liiklusega seonduvaid. Oht nende toimepanekuks tekib näiteks siis, kui inimene avastab, et tal on vaja kiiresti näiteks maale või mõnele üritusele jõuda ja nii lükataksegi suurem kiirus sisse. Seda hoolimata sellest, et need kaks minutit, mis sel moel võidetakse, ei ole mingi võit. Küll aga suureneb sel moel risk sattuda õnnetusse. Ka kiirustada tuleks osata aeglaselt.