Jaan Rapp: kes siis tegelikult hukas on?

Väide hukas olevast noorusest on sedavõrd kulunud, et tihti ei viitsi selle üle isegi arutleda. Aeg-ajalt sunnib aga mõni kogemus siiski küsima: kas noorus on hukas? Ise kaldun paari lähiajal saadud kogemuse põhjal arvama midagi hoopis muud.