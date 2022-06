Võidutule toovad tänavu maakondadesse kodutütred

Tänavu Kuressaares süüdatava võidutule toovad maakondadesse kodutütred, kes tähistavad sel aastal organisatsiooni 90. aastapäeva. Nende paarilised on naiskodukaitsjatest rühmajuhid. Naised kinnitasid, et on võimaluse üle uhked, kuid vastutusrikka ülesande eel on sees ka omajagu ärevust.