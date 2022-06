Põlva kuldmedalist: ma ei ole mingi geeniuslaps

Kuldmedalisti perekond oli seevastu üllatunud, kuid samas ka väga uhke. «Mu vanemad ei ole väga karmid, just toetavad mind. Nad ei ole mind kunagi sundinud õppima. Võib-olla oligi see neile üllatav, et ei ole vaja karmi kätt, saab niisama ka.»

Nüüdseks on tüdruk leidnud Tartu ülikoolist geoloogia ja keskkonnatehnoloogia eriala, millele juba ka kandideerimisavalduse esitanud on. Kuigi Astrid unistas lapsena poemüüja või loomaarsti elukutsest, on teda keskkonnateemad huvitama hakanud TalTechis läbitud geoloogiapraktika ja looduskaunis Moostes üleskasvamise mõjul. Tartu ülikool on talle meelepärane ka asukoha tõttu – ülikoolilinn on tema sõnul väiksem ja tuttavam kui Tallinn.

Kuldmedaliga lõpetaja rääkis, et on õppimisvõimalustega Põlvamaal väga rahul. Esiteks on maakonnas kolm gümnaasiumi, teiseks on tema enda kogemus hea. «Päris paljud paremad õpilased valivad ikkagi Tartu, sest nad juba eeldavad, et seal on paremad võimalused. Võib-olla mingil määral võibki see nii olla, sest koolid on suuremad,» rääkis Astrid. «Arvan, et olen ikkagi siin õppides mitmesuguseid võimalusi saanud, kui olen nendest kinni haaranud.»