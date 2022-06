GALERII ⟩ Kanepi sai taas apteegi

Keskpäeval ettevõtjana tööd alustanud proviisor Tuuli Kullamaa tunnistas, et tema jõudmise Kanepisse tingis üks suur juhuste jada. «Ma polnud seni üldse mõelnud, et teeks oma apteegi. See lihtsalt juhtus nii. Ju see info jõudis minuni just siis, kui pidi jõudma. Olen kahe jalaga maa peal ja saan väga hästi aru, kus olen. Ma ei ole Tallinna kesklinnas oma apteegiga. See on suur töö, suur nõustamine ning ka ellu tuleb jääda.»