VIDEOLUGU ⟩ Liivast president sai seltsiks tanki lohistava traktori

«Tõrva ja liivaskulptuurid on viimased kaks aastat väga tihedalt kokku käinud ja kindel siht oli, et ka sel aastal saab Tõrvas liivaskulptuure näha,» rääkis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. «Nagu teame, siis 24. veebruar muutis maailma ja kui me anname [Ukrainale] relvi, rahalist toetust, siis sama tähtis on, kui me avaldame moraalset toetust, et nad pole üksi selles võitluses, mis on ju Euroopa vabaduse, meie vabaduse nimel.»