Jagagem oma lugu, kuidas on aidatud Ukraina sõjapõgenikke

See on kummardus kõigile Ukraina sõpradele, vabatahtlikele ja ühtlasi meenutus, et panustades Ukraina sõjapõgenike abistamisse aitame Ukrainal võita sõda.

Oodatud on lood näiteks Eesti elu-olu ja e-teenuste tutvustamisest, elukoha otsingutest ja sisustamisest, abistamisest töökoha leidmisel, Ukrainast oma töötaja pere päästmisest, Ukraina lastele vabaaja tegevuste korraldamisest, vabatahtlikuna mõnes vastuvõtukeskuses töötamisest, annetuste kogumisest, kontsertide või muude heategevusürituste korraldamisest jne. Väga oodatud on ka põgenike endi lood Eestis kohatud abikätest.

“Võidupühal saame öelda suur aitäh kõigile neile, kes on leidnud viisi abistada Ukraina riiki ja tema relvajõude, samuti Ukraina inimesi nii nende koduriigis kui siin paguluses. Meie kõigi panus on olnud silmapaistev. Vabadus ei ole iseenesestmõistetav – okupatsiooni aastad olid Eestil ja Ukrainal ühtviisi rasked. Täna, kui eestimaalased saavad tähistada võidupüha, võitlevad ukrainlased oma vabaduse eest, ent see on ka meie ja kogu läänemaailma võitlus demokraatia eest, kus rindejoont hoiab vapralt Ukraina. Meie tugi nii sõjaliselt, välissuhtluses kui ka siin kodus Ukraina sõjapõgenikke toetades on hindamatu,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.