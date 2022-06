President Alar Karis võidupühal: meil pole voli leppida kurjusega

Kuressaare keskväljakule olid üles rivistatud kaitseliitlased, Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored Kotkad, lisaks partnerid Politsei- ja Piirivalveametist ning Päästeametist ning lõunanaabrid Lätist ühe rühmaga. Välisriikide esindajatest osalesid paraadil liputoimkonnad Soomest, Leedust, Poolast, Ameerika Ühendriikidest ja Tapal paiknevasse liitlaste lahingugruppi (NATO Battlegroup Estonia) panustavad riigid Prantsusmaa, Ühendkuningriigid ning Taani.

Presidendi kõne täistekst

Tublid kaitseliitlased, hea Eesti rahvas! Noored kotkad, kodutütred, külalised!

Ametisse astudes andsin vande, milles tõotasin vankumata kaitsta Eesti Vabariigi põhiseadust. Põhiseadus ei ole ainult üks seadus. See on midagi palju enamat – kirjeldus sellest, milliste väärtuste ja põhimõtete alusel me oma riigis elame ja mis on meie jaoks rahvana oluline, millised on meie õigused, vabadused ja kohustused üksteise ja oma riigi ees.

Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 54 ütleb, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust ning lisab, et kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Kaitsta Eesti iseseisvust – see ülesanne, mis paljudele on sisemine tahe ja sund, lasub tegelikult meil kõigil. See tähendab, et me ei istu käed rüpes, kui Eesti võib sattuda ohtu. Eeskätt need, kellel on riigi ja elanikkonna kaitsmiseks vajalikud oskused olemas.