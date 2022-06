GALERII ⟩ Valgamaa maakaitsepäev toimus sellel aastal Otepääl

„Eestlased on suutnud ikka ja jälle suutnud vastu hakata võõrastele vallutajatele. Tänane võidupüha on teistsugune, sest maailm on muutunud ja me peame olema valmis seisma oma vabaduse eest,“ sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. “Ka teises mõttes on tänane võidupüha teistsugune, sest nädal tagasi läks igaviku teed Otepää punamonument, ning sellega võib öelda, et okupatsioon sai Otepääl lõpuks läbi. Soovin head võidupüha kõigile ja ilusat jaanipäeva!“