Minister: põgenikele tuleb elukohti otsida iga kivi alt

Neli kuud on sõja algusest möödas ja pea samapalju ka esimeste sõjapõgenike saabumisest. Millises seisus me sellega praegu oleme?

Ma arvan, et neli kuud on olnud pikk teekond õppimist, toimetulemist, uute lahenduste otsimist, koostöö harjutamist. Mul on tunne, et oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus kohalikud omavalitsused (KOV), vabatahtlikud, ettevõtjad, kogukonna liikmed, erinevad riigiasutused on vajaliku koostöö kokku mänginud.