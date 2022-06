Üle kolmandiku 15−16-aastastest on mõnd narkoainet proovinud

«Kuigi suurem osa noortest narkootikume ei tarvita, näeme uuringutest, et üle kolmandiku Eesti 15−16-aastastest kooliõpilastest on elu jooksul enda sõnul mõnda narkootilist ainet proovinud,» ütles praegu siseministri ülesannetes olev kaitseminister Kalle Laanet.

PPA peadirektori asetäitja Krista Aas rääkis, et möödunud aastal tõusis alaealiste arv, kes käitlesid suures koguses ehk enam kui kümme doosi narkootikume. «Kui 2020. aasta esimesel poolaastal oli selliseid juhtumeid alla kümne, siis möödunud aasta samal perioodil ligi 35. Narkootikumid on noortele varasemast kättesaadavamad sotsiaalmeedia tõttu, kus keelatud ainetega kaubeldakse näiteks vestlusgruppides.»

Narkootiliste ainete kõrval on aina enam pilti tulnud ka retseptiravimite ebaseaduslik levitamine ja tarvitamine. Politsei on narkovastase tööga kohal ka internetis ning kui esmakordse narkootikumide tarvitaja suuname ennetusprogrammi, siis suures koguses narkootikumide levitajatele ja korduvrikkujatele järgneb kriminaalmenetlus.

«Meie kõigi ühine vastutus on kaitsta narkootikumide tarvitamise eest eeskätt noori, kelle aju on alles arenemisjärgus ning kes on seetõttu vastuvõtlikumad riskikäitumise ja sõltuvuse tekkimise suhtes - mida nooremalt narkootikume tarvitatakse, seda suuremad on ohud ja tagajärjed,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.