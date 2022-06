Tomi Saluveer: jätkus nii leiba kui ka tsirkust

Võrukaid paelub oma linnas asuva legendaarse maja lugu, sellega seotud mälestused ja tuttavad inimesed. Nõukogudeaegne nostalgia rõõmustas neid, kes seda aega mäletavad. Absurdilähedasest ajast rääkivas tükis oli nalja ka noorematele, samuti kaugemalt Võrru jaanitulele sõitnutele. Hea, et osatakse ka iseenda üle nalja visata: meenuvad fraasid «Meie reliikvia on vabadus» ja «Uma mekk».

Jaanilaupäeval Tallinna poolt Lõuna-Eestisse vuranud katkematu autode voor näitab, et jaanituld tullakse ikka maale pidama. Selles kontekstis on raske mõista kalapoe pidajat, kes sulges jaanide ajal kaheks nädalaks oma uksed. On ju jaanid just grillimise kõrghooaeg. Sama hästi võiks juuksur või õmbleja teatada, et tema koolilõpupidude ajal ei tööta.