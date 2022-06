Ilmateenistus väljastas teise taseme kuuma- ja äikesehoiatuse

Õhutemperatuur tõuseb selle nädala jooksul üle 30 kraadi. Kohati võib see kerkida ka 33 kraadini. Ilmateenistus soovitab pidevalt jälgida ilmaprognoosi ja olla tähelepanelik.

Kolmapäeval sajab pea kõikides Eesti maakondades mitmel pool äikesevihma, võimalik on ka rahe. Äikesepilvede all on tugevad tuulepuhangud.