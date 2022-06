Kuumus saadab konditsioneeri ostma

Võru Andermi elektroonika ja kodutehnika poe juhataja Urmas Truup rääkis, et sarnaselt eelmiste aastate kuumalainetega on poes esmaspäeva lõunal, kaks päeva pärast kuumalaine algust alles vaid üks konditsioneer. «Uus tellimus on tehtud, kuid pärast seda on laod tühjad ka,» tõdes Truup. Järgmiseid tarneid on oodata alles juulis või augustis.

Kuigi praegu on ventilaatoreid vähem ostetud, on ka nende puhul ette aimatav see aeg, mil poeletid tühjana seisma hakkavad. «Kui ka öösel on umbes 23 või 24 soojakraadi, siis hakatakse ka ventilaatoreid rohkem ostma,» selgitas Truup.

Margit Kelpi sõnul on Võru Magaziinist ostetud enim ujumistarvikuid ja sääsetõrjet. Foto: Gretel Juhansoo

Ka Võru Magaziinis on kuumalaine endast märku andnud, rääkis vahetuse vanem Margit Kelp. «Rohkem on ostetud ujumistarvikuid ja sääsetõrjet.» Samas ütles Kelp, et puudu midagi ei ole, sest kuumalaineks oldi valmis.

Võru Coopi juhataja Veiko Park rääkis, et basseinikaupa ostetakse Võru Coopist terve suve jooksul. Foto: Gretel Juhansoo

Võru Coopi toidupoe juhataja Veiko Pargi sõnul on viimase paari päeva menukaubad – jäätis, vesi ja karastusjoogid – olnud samad nagu varasematelgi aastatel. «Hommikul oli jäätisekapp päris tühi,» lisas ta naerdes. Samas päästavad populaarsete kaupade defitsiidist suuremad tellimused, mistõttu poest midagi otsas ei ole.