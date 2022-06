Valga stuudio säras konkurssidel Lätis

Kõige edukamalt läks stuudio Joy esindajatest ansamblil SunSaara, kes esitas vanuserühmas 18+ palad «Orjalaul» ja «Kuula» suisa esikoha vääriliselt. Teise koha said stuudio solist Elīna Ota läti lauluga «Tumša nakte» (vanuserühm 10-13 a) ja Laura Krastiņa lauluga «I will always love you» (vanuserühm 18+).