Valgas puhkenud tüli tagajärjel peeti kinni neli inimest

27. juuni õhtul kella 22.50 paiku sai politsei teate, et Valgas Jakobi tänaval on seltskonnas puhkenud tüli, väidetavalt kuuldi ka mingisuguseid pauke. Politsei reageeris sündmuskohale mitme ekipaažiga. Osa seltskonnast oli korrakaitsjate kohale jõudmise hetkel sündmuspaigalt lahkunud. Politsei selgitas välja, et kohalviibijatest keegi viga ei saanud.