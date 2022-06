Kuumalaine toob Lõuna-Eesti rannakohvikutesse kliente

Pühajärve rannakohviku esindaja Tanel Samm rääkis, et nädalavahetuseti on rahvast rannas palju, kuid argipäevad on veel rahulikud, sest puhkused pole alanud. «Meie kohvik on väga ilmapõhine. Kõik sõltub ka puhkusest, isegi kui juuni alguses on 30 kraadi, siis see ei tähenda, et rahvas kohe rannas on.»