Haiglates viibib ligi sada koroonahaiget

Nädala jooksul lisandus kolm koroonaviirusest tingitud surmajuhtumit. Lahkunud olid vanuses 74, 83 ja 88 aastat, neist üks oli vaktsineerimata. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatilise koroona tõttu hospitaliseeritute arv on kasvutrendis, tõusu on märgata ka hospitaliseeritute üldarvus. Tõenäoliselt kasvab haiglaravi vajajate hulk lähiajal veel veidi.

«Küll aga on oluline arvestada, et pühade tõttu vähenes testimise ja arstide poole pöördumiste arv ning tegelikkuses on nii haigestumises kui ka hospitaliseerimises näha kasvutrendi,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi üle ühe (1,03). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on viiruse leviku riskitase keskmine.