Pärimuslik loovlaager tõi kokku 30 noort

Tänapäeval on paljudes valdkondades loovus ja sotsiaalsed oskused tähtsamad kui faktiteadmised. Oluline on osata väljendada ja põhjendada oma seisukohti, toetada ideede paljusust ning eneseteostust. Laager «Mis sa pärid?» andis noortele võimaluse õppida just seda laadi oskusi.