Puidust kõrvarõngad lennutasid Põlva noored finaali

«Miinus 17 kraadi oli väljas ja müüsin kõrvarõngaid,» meenutas Vasser oma esimest laadakogemust. Kuna noormees pidi õpilasfirma laadadebüüdi tegema üksinda, jõudis nende kõrvu ka kriitikat, et kuidas siis ometi poiss saadetakse kõrvarõngaid müüma. Kolmiku sõnul oligi see ainuke märkus, mida nad oma firma kohta kuulsid. Üle ootuste hästi läinud esimene müük pani kriitikale punkti.

Samas on põlvakad saanud ülihead tagasisidet tootepakendi puudumise kohta – kõrvarõngad on kinnitatud visiitkaardile. Nõnda siis on tooted ise valmistatud jääkidest ja pakendi peale pole üldse materjali raisatud. «Meie promo ja pakend on ühes,» ütles Kõrgemäe.

Põlva gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetaja Kaia Tamme sõnutsi oli noorte omavaheline koostöö selleks liiga hea, et lubada neil alla anda. Foto: Gretel Juhansoo

Ootamatu finaalikoht

Eesti parimate õpilasfirmade võistluse finalistid kuulutatakse välja kevaditi. Kui Emily Vinne aprillis oma meilikastis finalistide nimekirja nägi, viskas ta sellele pilgu peale vaid selleks, et näha, kas teised Põlva gümnaasiumi tegijad finaali pääsesid. «Meil endal ju ei ole selline idee, mis kuskile jõuaks,» kirjeldas tüdruk toona peas keerelnud mõtet. Kui ta aga oma firma nime nägi, oli tema esimene reaktsioon: «Päriselt või?»

Emily firmakaaslasedki ei suutnud sellist edu kohe uskuda. «Olin sellel õhtul kinos. Panin pärast neti sisse ja nägin kirja, et saime finaali. Läksin eraldi veel sinna lehe peale, et kinnitust saada,» rääkis Liisi Kõrgemäe esimestest emotsioonidest.

Õpilasfirmade võistlus koosnes neljast osast: kümneleheküljelise aruande esitamine, žürii-, stendi- ja lavavoor. Viimases osas tuli kõigil meeskondadel laval seista ja ennast publikule esitleda. «Mul oli nii suur närv sees,» meenutas Reno Vasser. «Üks mu sõber küsis, et kas Liisi üldse oli närvis. Ma lihtsalt, lipikud käes, mõtlesin, et appikene, kui nüüd midagi kuskilt mööda paned...» naeris poiss pabistamisele tagasi mõeldes.

Esikolmikust välja jäämine põlvakaid ei heidutanud. «Ma ei oleks mitte kunagi arvanud – nii firmat alustades kui ka aruannet saates –, et üldse nii kaugele jõuame,» tõdes Liisi.