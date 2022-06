Valga vallas elav puukujur Andres Rattasepp on tähelepanu pälvinud kodukandis püsti pandud eriliste pinkidega. Nendest üks, mis rõõmustanud inimesi Laanemetsa bussipeatuses, on praegu aga paraku remondis. Pingil on kujutatud piima joovad poiss ja tüdruk.