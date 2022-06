VIDEOLUGU ⟩ Haruldane mudakonn kipub tiikidest ära kaduma

«Mudakonn on Eestis looduskaitse all, ta on teises kaitsekategoorias ja viimase kümne aasta jooksul on mudakonna arvukus olnud langustrendis,» rääkis kahepaiksete ekspert Kristiina Kübarsepp. «See väike mudakonn, kellel on hiidkullesed, mis võivad olla suuremad kui ta ise – tema käekäik Eestis ei ole kõige parem ja see on murettekitav.»