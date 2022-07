Vallad valivad hädavajalikke kulutusi

Räpina vallavanem Enel Liin sõnas, et hinnatõus on kuludes nähtav, aga praegu pole pidanud vallavalitsus raha säästmiseks eraldi otsuseid vastu võtma. «Esialgsed kokkuvõtted ei ole veel tehtud, kuid teame, et elektri eest arved on suurenenud keskmiselt kaks kuni kaks pool korda, see ülevaade oli talveperioodi eest.» Liin lisas, et suurem osa kulutusi on ka paratamatud. «Need on ka nii-öelda paratamatud kulud, kuna meil on väga palju hooneid maaküttel ja elektrivarustuse enamus tuleb ikkagi küttest ja tõesti paratamatutest väljaminekutest.»