GALERII JA VIDEO ⟩ Testisõidud tõid rallitipud Taheva kanti kihutama

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul on suuremad tiimid Eestis juba kohal ning korraldavad siin testisõite. «Tundub, et tehasetiimid testivad sel aastal Eestis autosid nii Rally Estonia kui ka Soome ralli jaoks, sest teed on suhteliselt sarnased,» lisas ta.