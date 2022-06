Elektrifirma kergitab võrgutasu

2021. aasta lõpust on elektrivõrkude ehitus ettevõtte sõnul kallinenud ligi 25 protsenti. Eriti suur mõju on seejuures olnud Ukraina sõjast tingitud hinnatõusul.

Seoses hinnatõusuga tõstab ettevõte 14. juulist ampripõhist liitumistasu kindlaksmääratud piirkonnas ehk kuni 400 meetri raadiuses alajaamast. Kaugemal on liitumistasu jätkuvalt tegelike kulude põhine. Muudatus ei mõjuta kliente, kes on liitumislepingu või taotluse esitanud enne 14. juulit ega neid, kelle liitumine on juba valmimas või lepingupakkumist ootamas. 2015. aastast muutumatult kehtinud ampritasu on praegu 156 €/A, pärast hinnatõusu 198 €/A.