Ettevõtjad valisid kunagise parteijuhi asepresidendiks

Nurm on lõpetanud Tõrva keskkooli ja Eesti põllumajanduse akadeemia maaparanduse eriala. Aastaid Eesti Talupidajate Keskliidu eesotsas olnud mees on üheksa kuud juhtinud ka Eesti Vabaerakonda. Praegu on ta massaažiteenuseid pakkuva OÜ Masmeko juhatuse liige.