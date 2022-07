VIDEOLUGU ⟩ Vana talu tõmbab lapsi pillimängu manu

«Selle [aasta] laagri märksõna on kindlasti palavus, kuumalaine,» sõnas Rikka Ivvani talu perenaine Sigre Andreson. «Iga aasta on midagi uut, aga 20 aasta jooksul sellist kuumalainet küll ei ole olnud. Minu kõige suurem mure oli see, kuidas meie kokk köögis vastu peaks ja lapsed kuumarabandust ei saaks. Vihmarabandust pole keegi saanud, aga kuumarabanduse pärast ma ikka päris kartsin.»