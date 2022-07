GALERII ⟩ Värska maantee täitus sadade leelotajatega

Kuigi leelopäeva algus – traditsiooniline rongkäik – oli ajakavas märgitud kella poole üheks, nägi peatselt leelokooridega täituva pealava ees seto rahvariietes laulunaisi juba ennelõunal. Teiste hulgas oli leelopäeva ootel mitmendat korda laulma tulnud Helen Külvik, kes veel enne kõrvetava keskpäevapäikese paistet sulgpalli mängis. «See on juba huvitav, et muidu on leelopäev olnud vanal laululaval, aga nüüd on nii-öelda bändipüüni peal,» rääkis Külvik. «Isiklikult minu jaoks on teistmoodi see, et ma ei ole varem eest laulnud, see kord olen ma meie koori eestütleja. Eks väike närv on ikka sees,» naeris naine.