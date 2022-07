Valgete Teede Rattaralli võitis viiendat korda Alo Jakin

«Täna ei olnud mul jalgade mõttes kõige parem seis, aga 25 km enne lõppu läks olukord järjest paremaks. Meid oli ees neli meest ja jälgisin pidevalt teiste sõitu. Keegi väga rünnakuid ei teinud ja jäin ootama lõpu tõusu. Seal Norman Vahtra kukkus ja Mihkel Räim ründas. Oskar Nisu oli ka kambas, aga kangestus pisut ning saime Räimega koos tõusul minema, mille tulemusel jäi Nisuga väike vahe sisse. Kuna Nisu on mu tiimikas, siis mina enam vahetusi ei võtnud. Lootsin, et Nisu jõuab järgi, aga Räim oli nii tugev ja ei lasknud sellel juhtuda. Lõpusirgeks oli Räim juba nii palju energiat kulutanud vastupidiselt minule ning see võimaldas mul viimasel lõpusirgel rünnata ja nii minu viies võit sellel rattasõidul tuli,» võttis Jakin võidusõidu kokku.