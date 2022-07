Lähipäevil sajab mitmel pool hoovihma

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, sajutõenäosus on suurem saartel ja Ida-Eestis. Ida-Eestis puhub öö hakul lõunakaare tuul 3-8 m/s, saartelt alates pöördub edelasse ja läände ning tugevneb 5-10, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 12-17, kohati 19 kraadi. Teisipäeva päeval on taevas enamasti selge või vahelduvate pilverünkadega ning võib hoovihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 18-23, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on Ida-Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ning mõnel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 11-15, meremõjuga rannikul kuni 18 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 18-22 kraadi.