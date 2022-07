Näitus viib rändama Lõuna-Eesti maastikele

Iga teos on valitud kogusse teadmisega, et sellega hakatakse koos elama. Eero Epner on kirjutanud, et enne Teise maailmasõja puhkemist ei olnud Pallase koolkonna kunst eesti kodudes elitaarne nähtus: Ado Vabbe, Aleksander Vardi ja teiste tollaste kunstnike teosed ehtisid paljusid kodusid ning kunsti keskel ja kunstiga koos elamine oli kultuurse eluviisi norm.