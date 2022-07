NAABRI ELU ⟩ Pihkva kuberner õnnitles dessantväelasi Butša veretöö eest

«USA juhtkond hindas kõrgelt meie sõjaväelaste tööd ja arvas nad seetõttu sanktsioonide nimekirja,» kommenteeris Vedernikov Telegrami kanalis avaldatud videos, vahendas kohalik uudistekanal Pskovskaja Redaktsija pühapäeval. «Nagu ameeriklased ise ütlesid, hõlmas see neid, kes on Vene föderatsiooni sõjatööstusbaasi jaoks otsustava tähtsusega. See on iseenesest tõsine.»