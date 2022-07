VIDEOLUGU ⟩ Valgalaste silmarõõm pühitakse mudast puhtaks

«Uuringutega selgus, et mudakihi paksus on kohati üle meetri. Paisjärve ümbrus hakkab soostuma, aga see on valgalaste üks lemmikpuhkealasid ja seetõttu on tegemist põhimõtteliselt paratamatu käiguga,» lausus Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre. «Töö ei ole odav, välist muljet ei jäta, aga on üldiselt väga-väga vajalik.»