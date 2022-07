Vastseliinas kõlab laupäeval kaks uudisteost

«Cyrillus Kreek ja Arvo Pärt on mulle kõige hingelähedasemad eesti heliloojad, kelle teoseid on Head Ööd, Vend laulnud ka varem. Sel kontserdil on aga enamik lugusid nii koorile kui ka dirigendile uued,» kommenteeris kava valikut dirigent Pärt Uusberg. «Arvo Pärdilt on kavas ingliskeelsed koorilaulud, mida olen küll varem laulnud, aga mitte kunagi juhatanud. Nüüd on olnud põnev protsess avastada neid teoseid dirigendi vaatenurgast. Kreegilt laulame neli pigem vähem esitatavat vaimuliku rahvaviisi seadet,» lisas ta.