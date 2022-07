Noored muusikud lihvisid oma mänguoskusi Värskas

Kui esimesest laagrist võttis osa 97 noort viiuli- ja tšelloõpilast ning 20 õpetajat, siis nüüdseks on osalevate pilliõpilaste arv kasvanud pea 150ni. Õpetajaidki on nüüd aga juba 30 ringis, neli neist on osalenud kõigis 25 laagris. Lisandunud on ka vioola ning kontrabassi eriala.