Pilliõpingute erialavalikus annavad tooni klaver ja kitarr

Muusikakoolide esimesed sisseastumiskatsed on sedapuhku lõppenud ja näitavad tavapärast suundumust: enim soovivad lapsed õppida klaverit. Üha populaarsemad on aga ukulele ja kitarr.

Otepää muusikakooli direktor Helen Kirsi rääkis, et klaver on läbi aegade olnud valikute seas esikohal. «Kitarr on väärikal teisel kohal,» lisas Kirsi. Kui kitarr on juba aastaid populaarne olnud, siis klaverimängu õppimise soov on Otepääl tänavu eriti esile tõusnud.

Populaarsuselt kolmandaks jäi sel aastal plokkflööt. «Kuna Otepää muusikakoolis on puhkpillitraditsioon üsna tugev ja oleme puhkpilliorkestritega pildil olnud, siis lapsed oskavad plokkflööti küsida,» selgitas Kirsi. Direktor lisas, et Otepää ja Pühajärve piirkonnas on puhkpilliorkestritel väärikas ajalugu.

Lapsed teavad, mida tahavad

Kirsi nentis, et lapsed valivad muusikakooli astudes pilli tihti selle järgi, mida nad teavad-tunnevad. Tema sõnul selgitab see ka asjaolu, miks on klaver ja kitarr läbi aegade nii menukad olnud. Direktor lisas, et vahel teavad lapsed väga täpselt, mida õppida soovivad: «Meil on olnud selliseid lapsi ka, kes ütlevad kohe, et tahavad trompetit õppida.»

Pillivalikul mängib olulist rolli pilli kättesaadavus. «Vanad Riga klaverid on ju meist paljudel, ka kitarre on kodudes omajagu,» naeris Kirsi. «Sageli on ka ukulelet küsitud, seegi on viimasel ajal rohkem pildil,» lisas direktor.