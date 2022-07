Põlvamaa lühiuudised

Ideekorjete esimene etapp sai läbitud

Juunis said alguse Põlvamaa partnerluskogu uue strateegia koostamise ideekorjed. Viiel ideekorjel osales kokku poolsada Põlvamaa inimest. Jagati mõtteid selle üle, mis on maakonna olulisimad teemad ja valdkonnad, mida võiks Leaderi meetmest tuleval perioodil toetada, andis Põlvamaa portaalis teada maakondliku partnerluskogu teabejuht Anett Hallap.

Seni on selgelt välja tulnud, et eri huvirühmadel olid piirkondlikud probleemid valdavalt sarnased. Järgmise sammuna koondavad Loovusaida eksperdid Indrek ja Liina Maripuu kogutud info kokku, et sügisel saadud materjali põhjal edasi töötada. LEPM

Räpina vallas algas eterniidi kogumine

Kuna eterniiti tuuakse palju, tuleks enne selle äraviimist helistada endale sobivasse jäätmejaama ning veenduda, et eterniidikonteineris on sel päeval veel ruumi. Samuti tuleb vaadata jäätmejaamade ja kogumispunktide lahtiolekuaegu. LEPM

Tähtpäeva puhul seati kokku kirev kava

Pidupäev tõi kokku rahvamajas tegutsevad isetegevuslased, külalised, sõbrad ja toetajad. Üheskoos heideti pilk minevikku, peatuti olevikus ja vaadati tulevikku lootuses, et see on helge. Sõnavõttudes meenutati rahvamaja ajalugu, tänati kultuurimaja juhte läbi aegade, isetegevuskollektiivide ja ringide juhendajaid, vabatahtlikke ning teisi inimesi, kes on rahvamaja hinges hoidnud.