Eestis elab üle tuhande koduta inimese

Kodututest 73 protsenti on mehed ning 27 protsenti naised ja nende keskmine vanus on 52 aastat - meestel 53 ja naistel 50, teatas statistikaamet kolmapäeval. Koduta inimestest 53 protsenti on vene, 38 protsenti eesti ning üheksa protsenti muust rahvusest.

«Paraku on nende seas ka alaealisi – ligi üheksa protsenti. Iga viies koduta inimene on aga pensioniealine,» ütles statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg.

Loendustulemustest selgus, et Eestis on asustatud ehk püsielanikega eluruume kokku 557 146. Ilmnes, et Eestis on kokku 737 873 eluruumi, millest asustatud ehk püsielanikega on 557 146. Samuti selgus, et Eesti elanikud eelistavad üha enam elada eramutes ning uusi eluruume ehitatakse eelkõige Tallinna ja Tartu ümbrusesse.