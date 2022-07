Põlva vallas Leevijõe külas, kohe Leevi paisjärve ääres on Marika Niiduviir ja Argo Reedi muutnud peremehe vanavanemate kodu ümbruse hubaseks, loodusega kokkusulavaks ja mitmekesiseks aiaruumiks. Maakondliku kodukaunistamistoimkonna hinnangul on järveäärne ala haljastatud vaheldusrikkalt, jättes ruumi hoonetele, peremehe kujundatud väikevormidele ja kaunitele vaadetele, õue ümbritsevale avarale niidule ning järvele. Lisaks kultuurtaimedele on tähelepanu jätkunud niidutaimedele. Hoonete läheduses on väike Jaapani stiilis aed – kivikeste, sillakese ja veesilmaga.