Andreas Pall nautis meeste tantsupeol üleastumist

Nüüd, vähe vanemana on tal selle möllu sees olles tekkinud tunne, et peab hakkama ikka tantsupidusid ka vaatamas käima. «See energia ja vägi ja need kujundid ja kõik tantsijad sünkroonis liikumas on väga äge vaatepilt! On au, et sain enda vendadega superstaarisaatest seal üles astuda. Oli äge lugu, soojalt kaasa elav publik, mõnusad kolleegid ja ägedad kostüümid – mida veel elult tahta?»